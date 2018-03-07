Мощный ход в газовой войне: Порошенко дал понять Европе, что Украина готова на жертвы ради договоренностей

Риск газового кризиса прошел. Украина своевременно проинформировала партнеров о рисках, связанных с транзитом газа, но в итоге показала свою ответственность и ни на один кубометр не прекратила поставку. Об этом в интервью телеканалу "Украина" заявил президент Петр Порошенко.

"Россия в привычном для себя режиме, как только начались холода, начала перекрывать газ. Они даже в 2008 году выдумали песню такую, которую исполнял ансамбль Александрова – "Перекроем Украине газ", и вся Россия аплодировала. Так вот, на сегодняшний день ключевой итог нашей победы состоит не только в деньгах. Ключевой итог в том, насколько была объединенной нация. Чего они добавилась? Чтобы Украина прекратила транзит. У нас была очень холодная зима, и они начали отбирать транзит. Поэтому я сразу вынес этот вопрос на заседании СНБО. И обратился ко всей нации и всему украинскому народу с призывом прикрутить", – говорит Порошенко.

"И посмотрите, как отреагировало общество. На 14% в этот день, в пятницу, Украина сократила потребление газа. На 14% за одну минуту. На 25 млн кубометров газа мы уменьшили потребление. Но ни на один кубометр газа мы не прекратили транзит, показав себя ответственным и надежным партнером. И посмотрите как сейчас реагирует мир: Украина, которая полностью выполняет свои обязательства и ответственно относится к своим обязательствам; Украина, которая предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все для того, чтобы выполнить свои обязательства. И Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж. Скажите, кто будет доверять России дальше, как надежному поставщику газа? Кто будет поддерживать Северный поток-2, если Россия продолжает использовать и пытается продолжать использовать газ не как обычный товар: есть дешевая цена – купим, нет дешевой цены – до свидания", – заявил Порошенко.

По его словам, власти России пытаются "переделывать это как взятку или как инструмент политического давления".

"И я хочу поблагодарить украинский народ, поблагодарить за моментальную реакцию кампании – прикрути. И поэтому в субботу, когда я присутствовал в Укртрансгазе при получении нового газа из ЕС, сразу же сообщил – дорогие украинцы, большое спасибо. Риск кризиса прошел, мы блестяще продемонстрировали нашу сплоченность и борьба не окончена, но кризис преодолен и мы в нем победили. Я вас с этим поздравляю", – отметил президент.

Полную версию интервью с президентом Украины Петром Порошенко смотрите на канале "Украина" в 23:00.

Также Порошенко заявил, что "Газпром" выплатит Украине все до копейки.

Напомним, как заявлял главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, Украина требует от России заплатить за срыв поставок газа, так как Украине пришлось переплатить за поставки газа из Европы после газового демарша России с 1 марта.

В свою очередь, как сообщалось в российских СМИ, Москва якобы признала долг перед Украиной. После всех взаимозачетов "Газпром" должен будет отсчитать "Нафтогазу" 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух решений суда "Газпром" оказался должен Украине 2,56 млрд долларов.