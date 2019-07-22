Мощный мандат для реформ: реакция преемницы Меркель на выборы в Раду

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сказала, чего Берлин ждет от новой власти в Украине

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Высокий кредит доверия, оказанный партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах в Украине, даст президенту Владимиру Зеленскому возможность выполнить свою политическую программу.

Об этом 22 июля заявила министр обороны Германии и председательница старшей в коалиции партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Новый президент Владимир Зеленский теперь имеет мощный мандат на выполнение своей амбициозной повестки дня реформ", — сказала она.

Крамп-Карренбауэр добавила, что теперь Берлин ждет от Зеленского реализации обещанных реформ, среди которых она отдельно выделила борьбу с коррупцией, базовые условия для экономики и модернизацию государственного управления.

Напомним, что согласно результатам экзит-полов партии "Слуга народа" свои голоса отдали 44,2% избирателей.

Отметим, что большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известно. Узнать об этом больше мы можете в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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