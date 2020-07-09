Мощный ответ Путину: Украина и НАТО усилят присутствие на Черном море

Министр обороны Таран обсудил со Столтенбергом развитие отношений между Киевом и Альянсом

Украина непременно станет полноправным членом Североатлантического альянса, уверен украинский министр обороны Андрей Таран.

Реклама

Об этом, как сообщили в пресс-службе его министерства, он заявил генеральному секретарю военного блока Йенсу Столтенбергу во время телефонного разговора. Беседа состоялась 9 июля, в 23-ю годовщину Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной.

"Министр обороны Украины отметил необратимость реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора. Он выразил благодарность за непоколебимую позицию НАТО относительно незаконной аннексии Крыма и вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины, а также недавнее решение Североатлантического совета о признании Украины Партнером с расширенными возможностями", – заявили в Министерстве обороны.

По словам Тарана, новый статус расширит возможности Украины для диалога и взаимовыгодного сотрудничества со странами НАТО, включая обмен информацией, новые должности для военнослужащих ВСУ в штабах военной командной структуры Альянса и расширенный доступ к программам совместимости и учений.

Министр напомнил о необходимости восстановления регулярных заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, которые блокируются Венгрией. Он также заверил, что Украина продолжит оказывать силы и предоставлять ресурсы для операций по урегулированию кризисов под руководством НАТО и Сил реагирования НАТО.

Реклама

Таран и Столтенберг также обменялись мнениями касательно ситуации с безопасностью на востоке Украины и в черноморской акватории и сошлись во мнении, что ситуация с безопасностью в Черном море продолжает ухудшаться из-за наращивания Россией своего военного присутствия и изменения баланса сил.

"Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса", – отметили в Минобороны.

Андрей Таран также пригласил страны-члены НАТО принять участие в украинских военных учениях, которые пройдут на юге Украины осенью этого года, а самого Йенса Столтенберга пригласил посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, в октябре генсек НАТО уже посещал Украину – побывал в Одессе и вместе с президентом Владимиром Зеленским принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО в Киеве.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама