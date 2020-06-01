"Мощный посол": стало известно, чем будет заниматься Пристайко

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.

Об этом сообщила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" нардеп Евгения Кравчук.

"Вадим Пристайко будет командирован для работы послом Украины в Великобритании. Это с одной стороны потеря для Кабмина, но мы вынуждены на это пойти, учитывая трансформации, которые проходят в Евросоюзе. Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета", – написала она на своей страничке в Facebook в понедельник вечером.

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По словам Кравчук, вакансию вице-премьера по евроинтеграции займет Ольга Стефанишина, бывшая директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

"Ольга сегодня была у нас на фракции, чувствуется, что она не просто разбирается в вопросе, а хорошо знает, что нужно делать в этой должности", – резюмировала она.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе может назначить трех министров на вакантные должности в Кабмине, партия "Слуга народа" обсуждает их кандидатуры и уже определилась с новым министром культуры.

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