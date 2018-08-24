Мощный сигнал России: Тымчук объяснил, зачем проводить военный парад

Украина разрабатывает вооружение, от которого у россиян бы просто волосы встали дыбом, намекнул нардеп

Военный парад в Киеве пошлет России сигнал, что Украине есть чем защищаться от атак российской армии.

Об этом рассказал "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, практические любая воюющая страна, особенно та, что защищается, заботится о высоком моральном духе населения, и парад с бойцами и техникой для Украины очень кстати.

"Если было не совсем понятно, кого мы пугали, проводя парады в мирное время, то сейчас абсолютно ясно, для чего мы это делаем. Это сигнал России, что у нас есть армия, которая может защитить народ Украины, а также сигнал населению, в том числе и нашим "ватникам", которых у нас очень немало, особенно на юге и востоке, о том, что не только у России есть танки", – пояснил Тымчук.

Он отметил, что во время празднования Дня независимости Россия может попытаться осуществить провокации, однако украинские спецслужбы о них знают и держат ситуацию под контролем.

В то же время нардеп намекнул, что на параде не появится по-настоящему грозное украинское вооружение, которое пока только разрабатывается.

"У нас есть разработки и в плане ракетной техники, и в плане высокотехнологичных образцов вооружения, над которыми начали работать еще в 2015-2016 годах. К сожалению, из-за нехватки финансирования мы сейчас не можем показать действительно серьезные, взрослые системы вооружения, при виде которых у россиян бы просто волосы встали дыбом", – подчеркнул Тымчук.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец рассказывал, что на День независимости покажут новое вооружение, которое, по его словам, до этого могли пощупать лишь избранные.

Как рассказывал министр обороны Степан Полторак, это будет один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем примут участие около 4500 военных и 250 единиц техники. В этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны.

Кроме того, в параде примут участие военные из 18 стран мира – всего 300 человек.

А тем временем в Киеве прошла репетиция парада. Кроме новой техники, в День Независимости покажут капелланов и, возможно, авиацию. В первый раз украинские военные репетировали для парада приветствие "Слава Украине — Героям слава". Также впервые рядом с бойцами и офицерами были капелланы разных конфессий.