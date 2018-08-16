Мосийчук подрался с Шаховым в прямом эфире ТВ: видео

Сегодня, 16 августа, в эфире телеканала "Прямий" произошла стычка между народным депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком и представителем депутатской группы "Воля народа" Сергеем Шаховым. Конфликт начался со слов Шахова, что Мосийчуку не стоит посещать гей-парады. Видеозапись инцидента размещена в YouTube-аккаунте "Прямого".

После этого Мосийчук поднялся со своего места, подошел к Шахову и стал требовать извинений, обещая, что "будет, как с Сергеем Лещенко".

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После этого оппоненты обменялись оскорблениями, потом Шахов ударил Мосийчука и тот упал. Поднявшись, он замахнулся на коллегу палкой. В этот момент ведущая Светлана Орловская встала между дерущимися и потребовала, чтобы те прекратили выяснять отношения.

Драка также продолжилась в лифте:

Напомним, 10 августа Мосийчук подрался с нардепом от Блока Петра Порошенко Сергеем Лещенко после эфира на NewsOne.

Как сообщалось, вечером 25 октября 2017 года в Киеве на выходе из офиса одного из телеканалов сработало взрывное устройство в скутере. В результате взрыва погибли двое и получили ранения три человека, в том числе Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы. Погибшие – двое полицейских: охранник Мосийчука Руслан Кушнир (скончался по дороге в больницу) и местный житель, 36-летний Михаил Мормиль. Взрыв квалифицирован как теракт, а следствие находится под контролем СБУ.

3 апреля нынешнего года глав СБУ Василий Грицак сообщил, что покушение на Мосийчука раскрыто, а один из организаторов теракта уже задержан.