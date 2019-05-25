Мосийчук вышел из Радикальной партии, появилась реакция Ляшко

Нардеп говорит о серьезных идеологических разногласиях, лидер партии – "кобыле и возе"

Игорь Мосийчук и Олег Ляшко. Фото: Facebook

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил о своем выходе из Радикальной партии Олега Ляшко и объяснил, что причиной тому якобы стали идеологические разногласия.

"Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", – написал Мосийчук на своей странице в Facebook в пятницу, 24 мая.

Он поблагодарил Ляшко за сотрудничество и заявил, что не имеет "ни оснований, ни желания для любой вражды или противостояния" с бывшими коллегами по партии.

В то же время сам лидер партии жестко отреагировал на уход Мосийчука из РПЛ.

"Я хочу вас проинформировать, что Игорь (Мосийчук. – Ред.) – народный депутат Украины, но в вашей студии сегодня он не будет представлять "Радикальную партию". Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком. Он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из "Радикальной партии". Я поздравляю его с этим решением, баба с возу – кобыле легче", – заявил Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018-го Мосийчук в прямом эфире подрался с политологом Александром Семченко.

А летом того же года Мосийчук подрался в прямом эфирес нардепом от группы "Воля народа" Сергем Шаховым.

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