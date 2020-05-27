Москаль рассказал, как его откачивали за кулисами

Политик рассказал, что ему стало плохо, когда до конца эфира оставалось минут 7-10

После того, как бывшего главу Закарпатской ОГА Геннадия Москаля госпитализировали во время прямого эфира одного из телеканалов, он сообщил о своем состоянии и рассказал, что уже находится дома.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

"Это у меня давление резко упало. У меня обычно повышенное давление, а сейчас из-за перепадов температуры давление резко упало. У меня в таких случаях и ноги как будто ватные, хожу как пьяный. Эти дни что-то ужасное с погодой делается. Меняется трижды в день, а я же метеозависимый очень. Сейчас все хорошо, я дома", - отметил он.

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Политик рассказал, что ему стало плохо, когда до конца эфира оставалось минут 7-10. За кулисами его откачивали медики.

Напомним, он занимал должность губернатора Закарпатья с июля 2015 года до апреля 2019-го, подав в отставку из-за прекращения полномочий экс-президента Петра Порошенко. Перед этим он десять месяцев возглавлял Луганскую область.

Перед своей отставкой он дал интервью сайту "Сегодня", рассказав о ситуации на Закарпатье, отношениях украинцев с представителями венгерской общины и нашумевшем полтора года назад скандала с выдачей венгерских паспортов в Берегово.

Напоминаем в сюжете "Сегодня", что тогда случилось:

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