Москалькова рассказала о нынешнем состоянии Сенцова

По словам российского омбудсмена, она находится на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в округе и с руководством региона

Состояние здоровья незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова удовлетворительное. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передают российские СМИ.

По словам Москальковой, она находится на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в округе и с руководством региона.

"Они подтверждают информацию (об удовлетворительном состоянии здоровья Сенцова, – Ред.)", - сказала Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак рассказал, что Сенцов, который находится в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги (ЯНАО), не планирует подавать прошение о помиловании.

Напомним, российский омбудсмен обещает справку о состоянии здоровья Сенцова. Украинский омбудсмен уже консультировалась с турецкими врачами, которые имеют опыт выведение людей из голодания. Турецкий врач объяснила, что описание текущего состояния Сенцова свидетельствует, что отключаются внутренние органы.

Российские тюремщики заявили, что в случае ухудшения состояния здоровья Сенцова, который 14 мая объявил голодовку российской колонии, он будет срочно направлен в лечебное учреждение.

Ранее мы писали о том, что адвокат рассказал Сенцову, что Кремль требует от него личного прошения о помиловании, однако украинец заявил, что просить об этом Путина не будет.