Московский суд отклонил апелляции восьми пленных моряков

Мужество, выдержка и оптимизм моряков – впечатляют

Еще два месяца СИЗО. Московский суд отклонил апелляции восьми пленных украинских моряков и оставил их под стражей до конца июля. Жалобы рассматривали весь день. Родные пленников приехать не смогли, однако без поддержки моряки не остались.

За заседаниями следила собственный корреспондент "Сегодня" в Москве Зоряна Степаненко.

Никакой неожиданности. Городской суд Москвы отклонил апелляции еще восьми моряков и оставил их в СИЗО до 24 июля. Заседания, как и в предыдущие разы, проходили за закрытыми дверями – судья решила, что в материалах есть тайна и никакие доводы адвокатов, которые напоминали о резонансности дела, не подействовали. Журналистов пустили только на оглашение решения. Родственники моряков сегодня приехать не смогли, но поддержку с Родины – пленники почувствовали. Никопольчанка Татьяна в Москве – по своим делам, но отложила их, узнав, что может увидеть моряков.

"Я решила поддержать наших ребят, поэтому я здесь. Все эти кусочки заседаний, на которые попадала, я старалась игнорировать картинку вокруг, смотрела только на ребят. И, на удивление, от них заряжалась таким оптимизмом", – говорит Татьяна Баден, жительница Никополя.

Мужество, выдержка и оптимизм моряков – впечатляют. Группе поддержки улыбались и благодарили жестами, а общались только с защитниками – больше никого к пленным не подпускали. Даже адвокатам полиция, устроив ссору, пыталась запретить разговоры с подзащитными. Ничего у правоохранителей не получилось. А моряки не впали в отчаяние, даже когда зачитывали неприятное для них решения. Вполне ожидаемое и предсказуемое, говорят защитники. И добавляют: ни один их аргумент судьи – не учли.

"Без установки сверху – каких-либо решений, к сожалению, именно в данном деле суд принять не может. Они сами подневольные люди. Никакой объективности, независимости, беспристрастности в данном деле нет", – сетует Гаджи Алиев, адвокат пленного моряка.

Освободить пленных моряков и вернуть захваченные корабли Украины – эти требования к России многократно звучали на различных международных площадках. И в Европе, и в США. Но в Москве все призывы игнорируют. И обвиняют моряков, которых атаковали в нейтральных водах, в незаконном пересечении российской границы. Украинцам грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, 22 мая Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы двух четверок военнопленных моряков: Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, а также Вячеслава Зинченко, Дениса Гриценко, Андрея Драча и Михаила Власюка, и оставил их за решеткой .

Также сообщалось, что мать военнопленного лейтенанта Владислава Костышина, который был захвачен вместе с артиллерийским катером "Никополь", рассказала о буднях сына, как тюремщики запрещают видеться и не передают письма .

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