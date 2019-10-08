Москва цинично обвинила Киев в срыве разведения войск на Донбассе

Фото: facebook.com/MIDRussia

Разведение войск на Донбассе было сорвано 7 октября из-за обстрелов боевиками, однако в Москве обвиняют Киев в якобы нежелании начинать этот процесс. Об это заявили в Министерстве иностранных дел России.

В МИД РФ напомнили о достигнутых в Минске договоренностях, что разведение сторон в районе Петровского и Золотого должно было начаться 7 октября.

"ВСУ отказались приступать к разведению сил и средств в Золотом и Петровском. Согласно договоренностям, достигнутым на прошлой неделе в Минске представителями Киева, Донецка и Луганска, оно должно было возобновиться 7 октября", – заявили в ведомстве.

В Москве обвиняют именно украинскую сторону в якобы намеренном срыве процесса по отводу войск. В России заявляют о возможной новой эскалации на фронте.

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"Призываем Киев не допустить этого и выполнять достигнутые договоренности", – заявили в МИД РФ.

Стоит отметить, что Россия, выражая свое возмущение, забыла упомянуть, что, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого начинается в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако, по данным штаба Объединенных сил, 6 октября боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, чем сорвали мирный процесс.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 октября, комментируя ситуацию с разведением сил в Петровском и Золотом, отметил, что "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики" Донбасса", но считает их якобы "самостоятельными", намекнув, что Москва не может гарантировать выполнение договоренностей боевиками.

Как сообщали новости "Сегодня", военное командование Украины заявляло, что разведение сил в этих районах перенесено на 9 октября.

Ранее министр обороны Андрей Загорднюк объяснил, как будут разводить войска на Донбассе. Он отмечает, что разведение "должно быть сделано технически правильно, потому что уже есть позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена". Руководитель Минобороны заверил, что украинская сторона проследит за тем, чтобы отведение сил не было односторонним.

Также военные рассказали, как разведут войска в районе Золотого. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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