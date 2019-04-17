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Москва отреагировала на обращение Украины в "морской трибунал" по морякам

Сегодня, 09:40

Россия продолжает обвинять в инциденте в Керченском проливе украинскую сторону

Фото: Facebook

В Москве отреагировали на обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву по освобождению моряков и считают, что у данной организации нет юрисдикции для рассмотрения инцидента в Керченском проливе, когда российские корабли напали на украинские. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

По мнению российской дипломатии, Украина поступает недобросовестно, так как Москва уверена, что именно украинские корабли устроили провокацию, а не российские, и обращение в "морской трибунал" используется для внутриполитических целей.

российская сторона цинично заявляет, что открыта к переговорам по урегулированию конфликта в Керченском проливе. Хотя стоит напомнить, что Москва проигнорировала множество запросов украинской стороны об освобождении украинских моряков и захваченных кораблей.

"В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", в частности, в силу сделанных и Россией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией процедур в отношении отдельных категорий споров. Не усматриваем в запрошенных Украиной временных мерах элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписания", – говорится в заявлении МИД РФ.

Москва не хочет, чтоб разбирательство в Международном трибунале мешало незаконному расследованию в отношении украинцев.

Как заявлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Россия сознательно затягивает процесс освобождения украинских моряков. По словам главы МИД, неправомерность действий РФ общепризнана.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. ГПУ показывала реконструкцию событий в Керченском проливе.

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Тег Россия, моряки, Керченский пролив, трибунал, мид рф

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