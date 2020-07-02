Москва пошла на хитрость в попытке легализировать Крым: МИД жестко ответил

Москва с помощью манипуляций вокруг Договора по открытому небу пытается легализировать незаконную оккупацию Крыма. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно распространенной Москвой "позиции России по Договору про открытое небо".

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"Попытки России задекларировать в рамках Договора по открытому небу так называемый "российский статус" части суверенной территории Украины в пределах Автономной Республики Крым и Севастополя являются ничтожными, имеют откровенно провокационный характер и направлены на подрыв этого Договора и установленного им режима открытого неба", - говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что стремление России манипулировать положениями Договора по открытому небу в собственных целях не имеют ничего общего с его добросовестным исполнением, однако в очередной раз ставят под сомнение договороспособность Российской Федерации как участника международных договоров в части соблюдения и выполнения взятых на себя обязательств.

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"Использование Россией Договора по открытому небу для легализации временной оккупации Автономной Республики Крым и г.Севастополь показывают, среди прочего, что истинные причины стагнации режима открытого неба были созданы Россией в собственных интересах", - говорится в заявлении.

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В МИД подчеркнули, что очередная дипломатическая провокация российской стороны была совершена в период подготовки к внеочередной конференции государств-участников Договора по открытому небу в связи с намерениями США выйти из соглашения.

Напомним, в мае 2020 года американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение США выйти из Договора по открытому небу, поскольку Россия не выполняет это соглашение.

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