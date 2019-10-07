Мост в Станице Луганской должен быть готов к 27 ноября: Зеленский подписал указ

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Пока в Станице Луганской ждут открытия моста через Северский Донец, президент Владимир Зеленский распорядился принять меры по обустройству контрольно-пропускного пункта въезда/выезда и восстановлению самого моста. Глава государства подписал соответствующий указ.

Так, президент поручил Генеральному штабу ВСУ и Луганской ОГА безотлагательно принять меры, связанные с восстановлением до 27 ноября 2019 года разрушенного мостового перехода через реку Северский Донец в Станице Луганской, а также обустроить КПВВ "Станица Луганская", обеспечив, в частности:

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налаживание эффективного взаимодействия рабочих бригад и их доступ на соответствующие объекты, обеспечить их безопасность;

круглосуточную охрану и освещение мест хранения строительных материалов, а также привлеченных к выполнению ремонтно-восстановительных работ автотранспортных средств и специализированной инженерной техники;

своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции с целью создания удобных условий для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ мостового перехода через реку Северский Донец;

бесперебойное функционирование КПВВ "Станица Луганская".

Как сообщали новости "Сегодня", Украина продолжает работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 в Станице Луганской. Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" ремонтируют обочины и устанавливают тросовые ограждения, а вблизи разлома моста постоянно работают волонтеры, оказывая социальную помощь населению. 5 октября на мосту у Станицы Луганской открыли временный переход.

Кроме того, у пункта пропуска в Станице Луганской строят автобусную остановку. Накануне строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной.

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