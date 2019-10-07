Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,61
27,02

Мост в Станице Луганской должен быть готов к 27 ноября: Зеленский подписал указ

7 октября, 14:04

Глава государства поручил обеспечить бесперебойность ремонтных работ и безопасность работников

/ Фото: Facebook

Пока в Станице Луганской ждут открытия моста через Северский Донец, президент Владимир Зеленский распорядился принять меры по обустройству контрольно-пропускного пункта въезда/выезда и восстановлению самого моста. Глава государства подписал соответствующий указ.

Так, президент поручил Генеральному штабу ВСУ и Луганской ОГА безотлагательно принять меры, связанные с восстановлением до 27 ноября 2019 года разрушенного мостового перехода через реку Северский Донец в Станице Луганской, а также обустроить КПВВ "Станица Луганская", обеспечив, в частности:

Реклама

  • налаживание эффективного взаимодействия рабочих бригад и их доступ на соответствующие объекты, обеспечить их безопасность;
  • круглосуточную охрану и освещение мест хранения строительных материалов, а также привлеченных к выполнению ремонтно-восстановительных работ автотранспортных средств и специализированной инженерной техники;
  • своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции с целью создания удобных условий для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ мостового перехода через реку Северский Донец;
  • бесперебойное функционирование КПВВ "Станица Луганская".

Как сообщали новости "Сегодня", Украина продолжает работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 в Станице Луганской. Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" ремонтируют обочины и устанавливают тросовые ограждения, а вблизи разлома моста постоянно работают волонтеры, оказывая социальную помощь населению. 5 октября на мосту у Станицы Луганской открыли временный переход.

В тренде
"Газовое" дело, нобелевка по медицине и "суд над Путиным": топ-темы дня
Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Кроме того, у пункта пропуска в Станице Луганской строят автобусную остановку. Накануне строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

указ мост Зеленский Станица Луганская

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Народ знает, что делать": Порошенко пришел на вече на МайданеПолитика
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе Донбасса
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе ДонбассаДонбасс
Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информатор
Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информаторПолитика
Помпео назвал политику администрации США в отношении Украины правильной
Помпео назвал политику администрации США в отношении Украины правильнойПолитика
Вече на Майдане в Киеве собрало 10 тысяч человек: все проходит мирно
Вече на Майдане в Киеве собрало 10 тысяч человек: все проходит мирноПолитика
Какое оружие пообещал Пентагон Украине и когда Германия отменит санкции против РФ: главные события мира
Какое оружие пообещал Пентагон Украине и когда Германия отменит санкции против РФ: главные события мираПолитика

Новости партнеров

Loading...