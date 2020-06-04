Мотает километры и пьет 4-5 чашек кофе в день: Зеленского "поймали" на пробежке

Глава государства не только работает во время командировок, но и посвящает время себе

Президент Украины 3 июня был с рабочей поездкой в Хмельницкой области. Там Владимир Зеленский не только работал, но и успел прогуляться и попить кофе. Также он выходил на утреннюю пробежку и рассказал журналистам, как занимается спортом и что пьет достаточно много кофе.

Об этом сообщает Tabloid.

Президент славится своей любовью к спорту. Несмотря на очень плотный график, он находит время хотя бы зайти в спортзал даже во время рабочих поездок и визитов за границу. Журналисты стали свидетелями утренней пробежки гаранта в Хмельницком, где он в компании троих охранников рано утром пробежал 8,25 км. Бегал с Зеленским и глава Офиса президента Андрей Ермак, хотя отстал от шефа.

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"Я очень люблю бег, проветривается мозг. Даже больше плавания люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть. Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую. Можно бегать даже немного. Вопрос даже не в скорости, и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут (сам он бежал 48 минут). Главное – не убивать себя", – отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что на завтрак больше всего любит яичницу (после пробежки его ждала яичница с жаренными перчиками).

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"Вообще самый вкусный завтрак, правда, запрещен всевозможными диетами ... иногда мы с женой его очень любим, самый вкусный – это хлеб с маслом с обычным сыром и черный чай с лимоном без сахара. Со временем ты так живешь, что чай и кофе с сахаром уже не пьешь. А чай с лимоном без сахара невкусный. Кофе пью без сахара. Я вообще давно все пью без сахара. Мы очень сильно полнели (от сахара. – Ред.), и на сердце нагрузки, потому что я пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром. Американо, эспрессо – было все равно. А сейчас уже несколько лет не так, и чувствую себя легче. Я просто кофеман, и сейчас 4-5 чашек в день. Иногда даже шесть, но без сахара. Я вот вчера пил очень вкусный кофе, но он был немного испорчен сахаром", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 июня Зеленский в Хмельницкой области проинспектировал работу лаборатории и пообщался с медиками. Он посетил лабораторию микробиологических исследований ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины", а также обсудил с персоналом центра проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время для подготовки системы здравоохранения к возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Смотрите также видео, как Зеленский заезжал на МакДрайв за кофем:

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