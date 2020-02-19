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Мотивация падает: в "Слуге народа" объяснили, почему депутаты на ходят в Раду

19 февраля, 14:21

Корниенко рассказал, как оценивается работа народных депутатов

Александр Корниенко. Фото: facebook.com/sashkokorniyenko

Александр Корниенко. Фото: facebook.com/sashkokorniyenko

Не все народные депутаты от фракции "Слуга народа" посещают заседания парламента в сессионном зале, ведь у них падает мотивация. Об этом в кулуарах Рады сообщил глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос, почему так мало народных депутатов пришли на заседание Рады для рассмотрения законопроекта о рынке земли, Корниенко ответил: "Мотивация падает. Смотрите, у нас же тоже депутаты умеют пользоваться калькулятором. Если ты сегодня 100% нажал (проголосовал. – Ред.), завтра можешь 50%. Это в сумме будет 75%. И ты попадаешь в ту группу, в которую я не попадаю обычно – те, кто получает депутатские выплаты. Я не получал, так как не посещал заседания комитета в одном из месяцев".

Добавим, перед началом утреннего заседания ВРУ в сессионном зале зарегистрировались 283 депутата.

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Ранее спикер Дмитрий Разумков раскритиковал нардепов за их вольное поведение в Раде.

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Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперты рассказывали, может ли власть обновить Раду и устроить досрочные выборы. В Украине считают, что в случае перевыборов "слугам народа" уже "не светит" такой успех, как на последних парламентских выборах.

Недавно Разумков в интервью телеканалу "Украина 24" в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном рассказывал, что изменил в кабинете спикера. Смотрите об этом на видео:

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Верховная Рада слуга народа Александр Корниенко

Источник: УНН

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