"Может, кто-то в столовой": в Раде шокированы отсутствием депутатов на заседании
Береза призвал закрыть заседание парламента, чтобы не позориться перед народом Украины
Народный депутат Борислав Береза возмущен отсутствием своих коллег на рабочем месте – из общего количество зарегистрированных в Раде на заседании нет даже половины.
Об этом сообщает "ГОРДОН".
Он призвал закрыть заседание, чтоб не позориться перед украинцами.
"Голосов нет, потому что нет народных депутатов... Мы можем и дальше делать вид, что ничего не происходит, и пытаться голосовать. Но это будет невозможно. В зале максимум 100–120 человек. Несмотря на это, зарегистрированы 344 депутата… Их нет", – сказал Береза.
В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко попыталась оправдать отсутствие депутатов на рабочих местах, и что заседание не стоит закрывать.
"Думаю, что у нас есть потенциал. Народные депутаты находятся в кулуарах, смотрят выставку, раздают интервью. Может, кто-то в столовой. Возможно, кто-то в столовой больше любит завтракать, чем дома. Они, наверное, вернутся на голосование", – сказала она.
Напомним, осенью прошлого года были названы самые большие прогульщики Рады. Среди наиболее ярых прогульщиков оказались десять народных избранников, в том числе "военные" Дмитрий Ярош и Андрей Билецкий.
Ранее Ирина Геращенко предложила Парубию "сдать" депутатов-прогульщиков. Она отметила, что в первую сессионную неделю 2018 года (после новогодних и рождественских праздников) заседание прогуляли 50 народных депутатов.
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