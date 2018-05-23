"Может, кто-то в столовой": в Раде шокированы отсутствием депутатов на заседании

Сегодня, 12:51

Береза призвал закрыть заседание парламента, чтобы не позориться перед народом Украины

Верховная Рада. Фото: архив
Верховная Рада. Фото: архив

Народный депутат Борислав Береза возмущен отсутствием своих коллег на рабочем месте – из общего количество зарегистрированных в Раде на заседании нет даже половины.

Об этом сообщает "ГОРДОН".

Он призвал закрыть заседание, чтоб не позориться перед украинцами.

"Голосов нет, потому что нет народных депутатов... Мы можем и дальше делать вид, что ничего не происходит, и пытаться голосовать. Но это будет невозможно. В зале максимум 100–120 человек. Несмотря на это, зарегистрированы 344 депутата… Их нет", – сказал Береза.

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В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко попыталась оправдать отсутствие депутатов на рабочих местах, и что заседание не стоит закрывать.

"Думаю, что у нас есть потенциал. Народные депутаты находятся в кулуарах, смотрят выставку, раздают интервью. Может, кто-то в столовой. Возможно, кто-то в столовой больше любит завтракать, чем дома. Они, наверное, вернутся на голосование", – сказала она.

Напомним, осенью прошлого года были названы самые большие прогульщики Рады. Среди наиболее ярых прогульщиков оказались десять народных избранников, в том числе "военные" Дмитрий Ярош и Андрей Билецкий.

Ранее Ирина Геращенко предложила Парубию "сдать" депутатов-прогульщиков. Она отметила, что в первую сессионную неделю 2018 года (после новогодних и рождественских праздников) заседание прогуляли 50 народных депутатов.
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