Может ли НАТО дать отпор России: эксперт дал пессимистичный прогноз

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Несмотря на то, что вариант вступления Украины в НАТО является одним из лучших, с точки зрения гарантий безопасности, он – не идеален. Ведь сегодня даже на Западе сомневаются в решимости Североатлантического альянса противостоять агрессивной политике России.

Об этом глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Возникают вопросы, насколько НАТО сегодня готово консолидировано и очень быстро действовать в случае угрозы со стороны России. Многие эксперты на Западе сомневаются, что в нынешних политических условиях блок способен быстро и, главное, решительно отвечать на угрозы Москвы", – говорит политический эксперт.

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"Сдерживать Россию могут, но если вдруг Путин, к примеру, захочет захватить республики Балтии, он это сделает. Другой вопрос, что он понимает последствия и делать этого не будет", – отметил в Петр Бурковский.

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Напомним, глава комитета ВР по вопросам международной политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко назвал четыре варианта Как обеспечить безопасность Украины .

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "НАТО, США, "Будапештский меморандум-2": кто гарантирует Украине безопасность" .

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