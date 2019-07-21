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Может ли Вакарчук стать премьером: Зеленский сделал заявление

21 июля, 22:12

Президент назвал основные требования к кандидату на место главы правительства

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министром Украины должно стать новое лицо – человек, который не был в политике. При этом глава государства не стал отрицать, что должность главы правительства может занять Святослав Вакарчук. Об этом Зеленский сказал на брифинге в избирательном штабе партии "Слуга народа".

"Касательно премьера Вакарчука – это вопрос именно к Славе. Потому что это большая ответственность. И это должен быть гуру экономики. И мы бы хотели, чтобы этот человек никогда не был в политике. <...> Премьер-министром в Украине должно быт новое лицо, специалист в экономике", – заявил Зеленский.

При этом Зеленский отметил, что Вакарчук уже был в политике. 

Как известно, Вакарчук при получении первого высшего образования учился на специализации теоретическая физика. При этом его второе высшее образование — экономист-международник.

Ранее у Вакарчука объяснили, с кем готовы говорить о коалиции:


Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава правительства Владимир Гройсман недавно заявлял, что собирается снова стать премьер-министром после выборов.

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Тег выборы, Вакарчук, Зеленский, Владимир Зеленский, премьер-министр

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