"Может, метнуть?": Савченко в Раде припугнула Луценко гранатами, появилось видео

Генеральный прокурор Юрий Луценко и народный депутат Надежда Савченко вступили в словесную перепалке на заседании Регламентного комитета по рассмотрению представлений ГПУ на снятие с нее неприкосновенности, задержание и арест.

Соответствующее видео конфликта опубликовал Цензор.НЕТ.

Он напомнил присутствующим на комитете о результатах войны на востоке Украины.

"Донецк и Луганск с чего начинался? С того, что переодетые демагоги, которые рассказывали о том, что они не согласны с киевской "хунтой", которая оружием захватила власть, что вы только что болтали нам, – начали захватывать органы власти. И теперь мы имеем 10 тысяч трупов только с военной стороны! А сколько убито гражданских", – сказал Луценко.

Далее его речь перебила Савченко, после чего снова Луценко ответил: "Я вас не перебивал, жуйте гранаты".

На что нардеп пригрозила генпрокурору: "Могу поделиться, а, может, метнуть?".

Напомним, речь идет о гранатах, которые Савченко принесла с собой в Раду на заседание Регламентного комитета. Однако это оказались не боевые боеприпасы, а два фрукта.

Также во время выступления на заседании парламента Юрий Луценко отметил, что в случае одобрение Радой представлений ГПУ, Савченко могут провести психиатрическую экспертизу.