"Может, метнуть?": Савченко в Раде припугнула Луценко гранатами, появилось видео

Сегодня, 12:48

Конфликтная ситуация произошла на заседании парламентского комитета

Надежда Савченко. Фото: коллаж &quot;Сегодня&quot;
Надежда Савченко. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Юрий Луценко и народный депутат Надежда Савченко вступили в словесную перепалке на заседании Регламентного комитета по рассмотрению представлений ГПУ на снятие с нее неприкосновенности, задержание и арест.

Соответствующее видео конфликта опубликовал Цензор.НЕТ.

Он напомнил присутствующим на комитете о результатах войны на востоке Украины.

"Донецк и Луганск с чего начинался? С того, что переодетые демагоги, которые рассказывали о том, что они не согласны с киевской "хунтой", которая оружием захватила власть, что вы только что болтали нам, – начали захватывать органы власти. И теперь мы имеем 10 тысяч трупов только с военной стороны! А сколько убито гражданских", – сказал Луценко.

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Далее его речь перебила Савченко, после чего снова Луценко ответил: "Я вас не перебивал, жуйте гранаты".

На что нардеп пригрозила генпрокурору: "Могу поделиться, а, может, метнуть?".

Напомним, речь идет о гранатах, которые Савченко принесла с собой в Раду на заседание Регламентного комитета. Однако это оказались не боевые боеприпасы, а два фрукта.

Также во время выступления на заседании парламента Юрий Луценко отметил, что в случае одобрение Радой представлений ГПУ, Савченко могут провести психиатрическую экспертизу.
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Источник:

"Сегодня"

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