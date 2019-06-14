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Мураев: "Оппоблок" – партия людей дела, партия всей Украины, а не юго-востока. За нами 7,5 млн украинцев

14 июня, 10:35

Люди не могут нормально жить в стране со слабой экономикой, говорит политик

Евгений Мураев
Евгений Мураев. Фото: opposition.com.ua

У "Оппозиционного блока" есть поддержка миллионов украинцев, сотни готовых законопроектов и профессионалы, готовые дать ответ на вызовы, стоящие перед Украиной. Об этом народный депутат Евгений Мураев заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Он подчеркнул, что всегда последовательно выступал за объединение всех конструктивных сил, и рассказал, что шли переговоры со всеми политическими партиями и проектами, которые разделяют идеологию и ценности "Оппоблока". Например, внеблоковый, нейтральный статус Украины.

По его словам, Украина стоит на пороге непростых вызовов, поэтому важно, чтобы к власти в стране пришли профессионалы.

"Часто говорят о "новых лицах" и о том, что "старые" во всем виноваты. А вы можете себе представить группу "Океан Эльзы" с новыми музыкантами и новым солистом? А что будет с "95-м кварталом", если поменять всех авторов и актеров? Будет тот же результат? Я очень сильно сомневаюсь. И страна – гораздо больше, чем "Квартал", – отметил народный депутат.

Мураев считает, что по итогам выборов в стране должно быть сформировано технократическое правительство.

"В понедельник в Киеве состоялся объединительный съезд (партий "Оппозиционный блок", "Наши", "Доверяй делам", "Видродження", Партия мира и развития – Ред. ). В наше объединение вошли мэры крупнейших городов, десятков территориальных громад, крупнейших промышленных предприятий. У нас есть команда, которую не надо учить. У нас команда, которой есть, чем гордиться", – рассказал он.

По словам Мураева, у "Оппоблока", в отличие от других партий, есть конкретная программа по выходу Украины из затяжного кризиса.

"У нас четкая программа – не "за все хорошее, против всего плохого". У нас есть сотни готовых законопроектов, которые нужно принимать, потому что люди не могут нормально жить в стране со слабой экономикой", – отметил политик.

По его словам, объединение оппозиционных партий состоялось потому, что за каждой из них – реальные дела и огромная поддержка в обществе.

"За нами 7,5 млн граждан, которые поддерживают мэров, которые работают на предприятиях, руководители которых развивают и вкладывают в свою страну, которые создают рабочие места, а не толкают лозунги, завернувшись в национальную символику и показывая нам "евроморковку". У нас есть единственный шанс встать и построить свою страну самостоятельно", – подчеркнул Мураев.

Ранее сообщалось, что председатель политсовета "Оппозиционного блока", премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников озвучил приоритеты "Оппозиционного блока".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что партии "Оппоблок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями.


Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду .

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Тег выборы в парламент , Мураев, выборы 2019, оппоблок

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