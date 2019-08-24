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"Мужества и силы": Штайнмайер поздравил Украину с Днем Независимости

24 августа, 07:39

Федеральный президент Германии обещал и в дальнейшем поддержку Берлина

Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер с супругами

Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер с супругами / Фото: Офис Президента Украины

Германия продолжит активно поддерживать Украину в преодолении вызовов, с которыми та сталкивается.

Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в письме своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, в котором передал украинцам свои поздравления с Днем независимости 2019.

Перевод документа опубликовал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Перед Украиной и в дальнейшем стоят политические, экономические и социальные вызовы. Германия и в будущем будет поддерживать Украину в преодолении этих вызовов и, в частности, в сохранении своей независимости, суверенитета и территориальной целостности – совместно со своими европейскими и международными партнерами", – пишет немецкий лидер.

Он прокомментировал и результат прошедших внеочередных парламентских выборов, назвав его "четко выраженным желанием украинцев к мирному, правовому и демократическому сосуществованию".

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На этом фоне Штайнмайер пожелал Зеленскому и украинцам "большого мужества и силы к сплоченности перед большими актуальными вызовами" для Украины, продолжать "путь к лучшему будущему", а также счастливого и мирного будущего.

Напомним, в июне в ходе официального визита украинского президента в Германию у Зеленского состоялась встреча с Франком-Вальтером Штайнмайером, в ходе которой последний выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Сегодня" внимательно следят за всем вокруг наступающего Дня Независимости Украины. О том, какие еще международные лидеры поздравили украинцев с праздником, вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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Источник: Сегодня

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