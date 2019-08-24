"Мужества и силы": Штайнмайер поздравил Украину с Днем Независимости

Германия продолжит активно поддерживать Украину в преодолении вызовов, с которыми та сталкивается.
Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в письме своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, в котором передал украинцам свои поздравления с Днем независимости 2019.
Перевод документа опубликовал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Перед Украиной и в дальнейшем стоят политические, экономические и социальные вызовы. Германия и в будущем будет поддерживать Украину в преодолении этих вызовов и, в частности, в сохранении своей независимости, суверенитета и территориальной целостности – совместно со своими европейскими и международными партнерами", – пишет немецкий лидер.
Он прокомментировал и результат прошедших внеочередных парламентских выборов, назвав его "четко выраженным желанием украинцев к мирному, правовому и демократическому сосуществованию".
На этом фоне Штайнмайер пожелал Зеленскому и украинцам "большого мужества и силы к сплоченности перед большими актуальными вызовами" для Украины, продолжать "путь к лучшему будущему", а также счастливого и мирного будущего.
Напомним, в июне в ходе официального визита украинского президента в Германию у Зеленского состоялась встреча с Франком-Вальтером Штайнмайером, в ходе которой последний выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
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