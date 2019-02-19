МВД призывает кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях
Лишь 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах
В Министерстве внутренних дел обратились с призывом к кандидатам в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram для предупреждения создания ложных профилей кандидатов и недобросовестной агитации.
Как сообщает департамент коммуникации МВД, соответствующие консультации с офисом Facebook провела киберполиция Украины.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании. "Мы будем обнаруживать фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы", – сказал министр.
По его словам, администрацией Facebook предусмотрена процедура верификации страниц кандидатов – получение отметки "blue badge" в подтверждение ее подлинности. При этом украинская киберполиция согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины. "Именно такие страницы смогут безопасно использовать кандидаты для информирования, а пользователи будут уверены, что информация из такой страницы действительно подготовлена командой соответствующего кандидата в президенты Украины", – прибавил глава МВД.
По словам Авакова, по состоянию на 19 февраля 2019 года лишь 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах. В Киберполиции заявили о готовности оказать информационную и практическую помощь всем кандидатам в президенты Украины в верификации их страниц.
Также с представителями Facebook обсуждались меры по верификации заказчиков политической рекламы, которые введены социальной сетью для предупреждения недобросовестной агитации. В соответствии с новыми правилами, рекламодатель должен подтвердить свое лицо и сможет размещать такую рекламу лишь после успешного прохождения проверки. При этом, пользователям будет доступна информация о заказчике рекламы.
Ранее сообщалось, что Facebook создаст специальный штаб, чтобы противостоять дезинформации и распространению фейковых новостей перед выборами, которые состоятся в этом году в Евросоюзе, Украине, Израиле и Индии.
Кроме того, Facebook объявил о введении с 1 февраля 2019 года новой политики в отношении Украины в предвыборный период, которая предусматривает, в частности, запрет размещения рекламы из-за рубежа.
Также Facebook заблокировал более 650 ботов из России и Ирана.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " МВД призывает кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки
Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация
ЦИК защитят от хакеров: Турчинов рассказал о принятых мерах
СНБО придумал, как выявить, предупредить и прекратить несанкционированные действия в отношении ЦИК
В МВД создали дорожную карту безопасности на выборах
Созданная Нацполицией дорожная карта поможет отследить, какие силы и где именно будут задействованы в день голосования
Битва на параллельных фронтах: когда ждать настоящего обострения между Киевом и Москвой
Эксперт прогнозирует активизацию противостояния между Россией и Украиной