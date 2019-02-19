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МВД призывает кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Сегодня, 21:38

Лишь 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах

Фото: AFP
МВД призывает кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a89/299/5c6a89299deb6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a89/299/5c6a89299deb6.jpg Политика Лишь 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах

В Министерстве внутренних дел обратились с призывом к кандидатам в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram для предупреждения создания ложных профилей кандидатов и недобросовестной агитации.

Как сообщает департамент коммуникации МВД, соответствующие консультации с офисом Facebook провела киберполиция Украины.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании. "Мы будем обнаруживать фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы", – сказал министр.

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По его словам, администрацией Facebook предусмотрена процедура верификации страниц кандидатов – получение отметки "blue badge" в подтверждение ее подлинности. При этом украинская киберполиция согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины. "Именно такие страницы смогут безопасно использовать кандидаты для информирования, а пользователи будут уверены, что информация из такой страницы действительно подготовлена командой соответствующего кандидата в президенты Украины", – прибавил глава МВД.

По словам Авакова, по состоянию на 19 февраля 2019 года лишь 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах. В Киберполиции заявили о готовности оказать информационную и практическую помощь всем кандидатам в президенты Украины в верификации их страниц.

Также с представителями Facebook обсуждались меры по верификации заказчиков политической рекламы, которые введены социальной сетью для предупреждения недобросовестной агитации. В соответствии с новыми правилами, рекламодатель должен подтвердить свое лицо и сможет размещать такую рекламу лишь после успешного прохождения проверки. При этом, пользователям будет доступна информация о заказчике рекламы.

Ранее сообщалось, что Facebook создаст специальный штаб, чтобы противостоять дезинформации и распространению фейковых новостей перед выборами, которые состоятся в этом году в Евросоюзе, Украине, Израиле и Индии.

Кроме того, Facebook объявил о введении с 1 февраля 2019 года новой политики в отношении Украины в предвыборный период, которая предусматривает, в частности, запрет размещения рекламы из-за рубежа.

Также Facebook заблокировал более 650 ботов из России и Ирана.

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Тег выборы, МВД, Аваков, facebook, соцсети, верификация, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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