МВД сняло с розыска журналиста Анатолия Шария

Шарий был объявлен в розыск в 2012 году по подозрению в инсценировке покушение на самого себя

Министерство внутренних дел Украины сняло с розыска журналиста и блогера Анатолия Шария, который летом прошлого года пытался принять участие в выборах в Верховную Раду. По данным ресурса OpenDataUA, Анатолий Шарий был снят с розыска 13 апреля.

Журналист был объявлен в розыск 7 февраля 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса).

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Как сообщала пресс-служба МВД в октябре 2011 года, в ходе расследования дела о покушении на убийство Шария на основании собранных доказательств и экспертных исследований работники прокуратуры пришли к выводу об инсценировке этого происшествия. Следователи пришли к выводу, что он инсценировал покушение на самого себя с обстрелом своего автомобиля.

В этой связи дело по факту покушения на убийство Шария закрыли, а против него возбудили уголовное дело по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 383 УК Украины (Заведомо неправдивое сообщение суду, прокурору, следователю или органу дознания о совершении преступления с обвинением лица в тяжком или особо тяжко преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения, а также совершенное по корыстным мотивам).

Кроме того, сообщалось, что в отношении Шария было возбуждено уголовное дело по подозрению в хулиганстве, после того как он открыл стрельбу из травматического оружия в общественном месте и ранил гражданина.

По данным СМИ, Анатолий Шарий получил политическое убежище в Литве.

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В 2019 году "Партия Шария" участвовала в выборах в Верховную Раду, но не преодолела проходной барьер. Центральная избирательная комиссия изначально зарегистрировала с самого Шария кандидатом в народные депутаты, однако позже решение отменила.

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