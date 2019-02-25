МВД запускает онлайн-систему мониторинга нарушений на выборах

Фигурантами заявлений о нарушений являются различные политические силы

Фото: mvs.gov.ua

МВД запускает онлайн-систему мониторинга нарушений на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/754/5dd/5c57545dd2203.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/754/5dd/5c57545dd2203.jpg 2019-02-25T01:56:26+02:00 Политика Фигурантами заявлений о нарушений являются различные политические силы

МВД запустило систему онлайн-мониторинга нарушений на выборах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, который ранее назвал лидеров по количеству заявлений о нарушений на выборах, в эфире одного из украинских телеканалов в воскресенье вечером, пишет "Украинская правда"

Ранее сообщалось, что Аваков призвал Верховную Раду поддержать законопроект об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства.

Кроме того, министр внутренних дел призвал украинцев не "продавать" свои голоса и не закрывать глаза на нарушения. Видите их – сообщайте в специальный координационный штаб при МВД. Там проведут проверку, и, если факт подтвердится, – силовики и ЦИК отреагируют срочно, обещает Арсен Аваков.

Как ранее уже рассказывал глава МВД, на выборах в день голосования будут задействованы 130 тысяч полицейских. Министр предупредил возможных провокаторов и людей в масках, что беспредел на избирательных участках будет жестко пресекаться.

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак сегодня раскрыл "религиозные" планы России по вмешательству в выборы. По его словам, российские спецслужбы попытаются разыграть "религиозную карту" для дестабилизации ситуации в стране.

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