Мы боялись тоже: президент Польши припомнил России агрессию против Украины

После размещения на польской земле контингента НАТО и США поляки вздохнули с облегчением, утверждает Анджей Дуда

Польша находится в безопасности от России, благодаря войскам НАТО и отдельно американскому контингенту, который размещен на ее территории.

Об этом 17 июня заявил польский президент Анджей Дуда, напомнив о том, что в последние годы Варшава укрепила военный и экономический союз с США.

При этом Дуда напомнил о страхах поляков после начала российской агрессии против Украины в 2014 году.

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"Очень боялись балтийские страны, боялись их общества – Литва, Латвия, Эстония – что они будут следующими. Но опасения были и в Польше. Помню голоса – "что будет дальше?", "действительно ли мы в безопасности?" ... С тех пор наша действительность сильно изменилась, потому что я за это боролся. На основе решений, принятых на саммите в Варшаве (в 2016 году члены НАТО приняли решение разместить контингент в Польше – ред.), войска Североатлантического альянса присутствуют на нашей территории. И, прежде всего, у нас есть американские войска", – сказал Анджей Дуда.

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Напомним, раньше США решили вывести часть своего контингента из Германии, в связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду на то, что американские власти увеличат за этот счет численность своих войск в Польше.

А в прошлом году министр национальной обороны Мариуш Блащак рассказал о планах США создать в польской Познани дивизионное командование.

Российская агрессия стала и одной из тем прошлогоднего визита спикера польского Сейма в Киев. Подробности смотрите в видеосюжете:

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