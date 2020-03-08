"Мы будем жестко отвечать": Зеленский сделал предупреждение России

Президент Владимир Зеленский заявил, что закончить войну на Донбассе хочет с помощью переговоров, без военных действий. Но в случае если Россия будет нападать, получит жесткий ответ. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, текст которого опубликовал на сайте Офиса главы государства.

По его мнению, единственный путь вернуть оккупированные Россией территории – через диалог.

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"Нужно делать все, чтобы мы могли вернуть их без жертв или минимизируя жертвы. Для кого это все в итоге? Недра, земли? Для кого мы все это делаем? Для людей. Смысл, чтобы погибли миллионы людей, но мы вернули территории. Какой? Вернем, будем этому очень радоваться, а потом будем миллион человек хоронить. Что первично? Есть такая детская загадка: что было раньше – курица или яйцо? Одни у нас кричат ​​- яйцо, а другие кричат ​​- курица. А на самом деле вопрос не в этом. Мы не должны выбирать, каким образом нанести удар, каким образом атаковать. Это неправильно. Если на нас нападут, если будет продолжаться эскалация, конечно, мы будем отвечать. Жестко отвечать. У нас сильная армия, мы очень подросли за последние годы. Я считаю, что у нас одна из самых сильных армий в Европе. И это, кстати, все подтверждают: европейские, американские военные эксперты. Но нужно попробовать без войны", – сказал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", стало известно, сколько Зеленский отводит на решение ситуации с Донбассом. Президент заявлял, что не хочет тратить все пять лет президентства, чтобы заниматься переговорами в Минске.

Смотрите выступление Зеленского на Экономическом форуме в Мариуполе 30 октября, где он говорил о возвращении Донбасса:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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