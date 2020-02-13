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Мы чистим Украину от всей грязи – президент

13 февраля, 22:21

«Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной», - заявил Зеленский

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он и его команда открыты к сотрудничеству с бизнесом и готовы выслушать все предложения, в частности относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан.

Об этом шла речь во время встречи с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны.

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"Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной. Привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем – мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы "чистим" Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Глава государства также предложил проводить подобные встречи на постоянной основе ежемесячно.

Напомним, что ранее президент заявил, что Украина имеет большой потенциал для развития и роста, ведь еще много реформ впереди, в частности судебная. Но пока она не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов.

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бизнес президент Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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