"Мы должны быть готовы к любому варианту": Аваков сделал заявление по перевыборам Рады

Министр призвал всех кандидатов вести избирательную кампанию в соответствии с законом

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

МВД готовится к обеспечению безопасности во время внеочередных выборов Рады. Об этом на совещания силовиков заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что продолжается разбирательство по правовой позиции этих выборов в Конституционном суде, и МВД не может прогнозировать решение КСУ.

"Но мы должны быть готовы к любому варианту. Это уже наша компетенция, поэтому мы готовимся к обеспечению выборов по всем возможным позициям", – заявил Аваков, которого цитирует пресс-служба ведомства.

"Наша система достойно сдала экзамен на предыдущих выборах президента, мы получили хорошую оценку общества, наблюдателей иностранных государств. Позиция МВД на любых выборах будет неизменной – политическая нейтральность, равноудаленность и неуклонное обеспечение прав участников", – подчеркнул Аваков.

Также министр отметил, что демократия – это, прежде всего, безупречная процедура, поэтому призвал всех кандидатов вести избирательную кампанию в строгом соответствии с законами Украины, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с представителями МВД.

Совещание у Авакова Фото: mvs.gov.ua

"Чтобы гарантировать равноудаленность системы МВД на парламентских выборах, я лично принял решение не принимать политическое участие в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты. Я как министр честно выполню свои обязанности по координации полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, Миграционной службы и Нацгвардии", – сказал Аваков.

Он подчеркнул, что рабочая группа МВД возобновила свою работу и продолжает тесно сотрудничать с ЦИК и гражданской сетью "Опора".

В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что на подготовительном этапе избирательной кампании полиция уже реализовала ряд мероприятий.

"С 24 мая в регионах развернуты ситуационные центры. На их базе налажен сбор информации о событиях, связанных с избирательным процессом, обеспечивается ежедневный анализ ситуации. За предыдущие 20 дней зарегистрировано 75 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с избирательным процессом, которые в основном касались фактов подкупа избирателей, 30 фактов, и незаконной агитации – 25. По этим заявлениям начаты два уголовных производства по факту подкупа в Луганской области. Также составлены два административных протокола, связанных с нарушением правил агитации", – сказал Князев.

По его словам, с 15 по 28 июля личный состав Нацполиции будет переведен на усиленный вариант несения службы: "Предварительно для обеспечения правопорядка нами планируется привлечь 70 тысяч полицейских, а также курсантов и работников вузов системы МВД".

Также полицейские снова пройдут обучение с представителями "Опора", кроме того, будут проведены трехдневные учебные сборы во всех областях.

Исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан отметил, что для участия в несении службы во время охраны общественного порядка планируется более 13,5 тыс. военнослужащих.

"Несение службы спланировано таким образом, чтобы каждый военнослужащий имел возможность проголосовать", – подчеркнул Балан.

А председатель ГСЧС Николай Чечеткин подчеркнул, что личный состав службы будет переведен на усиленный вариант несения службы с 15 июля.

"На каждом избирательном участке будут дежурить пожарные расчеты, кроме того на дежурстве будут семь воздушных судов. Будут подготовлены 80 пиротехнических расчетов, а это 350 человек личного состава и 130 единиц техники. Всего в период выборов на дежурстве будут находиться 39 тыс. человек личного состава и 2300 единиц техники", – сказал Чечеткин.

По его словам, будет введен контроль за соблюдением пожарной безопасности на избирательных участках.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко заявил: правопорядок на внеочередных выборах будут обеспечивать 135 тысяч правоохранителей .

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