Мы готовы к выборам в Верховную Раду – Порошенко

Бывший президент считает участие своей политической силы в выборах "абсолютной необходимостью"

Петр Порошенко. Фото: twitter.com/poroshenko.

Экс-президент Украины Петр Порошенко и его партия будут участвовать в ближайших парламентских выборах – обычных или досрочных.

Об этом бывший глава государства заявил на своей странице в Twitter 22 мая.

"Любой настоящий политик должен быть готов к выборам, и моя команда к ним готова. Моя команда будет участвовать в выборах в парламент", – заявил Порошенко.

По его словам, в ближайшее время состоится съезд его партии, на котором будет проведено "очень серьезное обновление и партии, и партийного списка".

"Участие моей команды в выборах в ВР – абсолютно необходимо. Ведь мы должны защитить евроатлантические и европейские достижения Украины и не дать развернуть страну назад в сторону России и остановить реформы, которые мы начали", – подчеркнул экс-глава государства.

Напоследок Порошенко призвал демократические силы "немедленно начать переговоры о формате участия в парламентских выборах".

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

При этом он привел две причины для досрочного роспуска парламента: низкий уровень народного доверия к законодательной власти и отсутствие коалиции.

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