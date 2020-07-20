"Мы готовы ко второй волне": Зеленский сделал заявление по коронавирусу

Несмотря на то что число зараженных в Украине превысило 59 тысяч, сейчас нет вспышек эпидемии и страна готова ко второй волне коронавируса, если она будет.

Реклама

Об этом заявил на традиционном совещании с членами правительства президент Владимир Зеленский, передает Офис главы государства.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил впечатляющую цифру – с начала эпидемии в Украине проведено 877 тысяч тестов на COVID-19. Также он сообщил, что и показатель летальности в Украине довольно умеренный – 2,5%.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что еще в начале весны делалось только по 200 тестирований в сутки, пока восстанавливалась система лабораторий. Ранее он рассказывал, кому в Украине делают бесплатные тесты на коронавирус.

Глава Минздрава добавил, что уже в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений, а на прошлой неделе госпитализация в целом пошла на спад.

Реклама

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент говорил, что не надо спешить продлевать карантин более чем на месяц, который пока действует до 31 июля. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области. Также поступило предложение разделить Украину на четыре зоны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама