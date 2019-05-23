Мы хотим услышать мнение людей о переговорах с Россией – Зеленский

Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов

Фото: president.gov.ua

Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы – это способ выяснить мнение общества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами, которая состоялась в Администрации Главы государства. Среди участников встречи были волонтеры, бывшие военные. Сообщает пресс-служба АП.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

Со своей стороны, активисты предложили, чтобы встречи Главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.

Ранее глава Администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

Как известно, президент России Владимир Путин не стал поздравлять своего украинского коллегу Владимира Зеленского с вступлением на должность.

Кроме того, он прокомментировал часть инаугурационной речи Зеленского, в которой тот исключил отказ Украины от своих территорий.

Напомним, что после принятия присяги главы государства украинскому народу Владимир Зеленский в своей первой речи в Верховной Раде заявил, что одно из важнейших заданий – возвращение всех украинских пленных.

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