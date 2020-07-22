"Мы имеем результат – все живы": Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности своего разговора с Максимом Кривошем, который держал заложников в автобусе в центре Луцка. По словам главы государства, предлагалось провести спецоперацию, которая неизвестно, чем бы закончилась.

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Об этом он рассказал в видеокомментарии, сообщает РБК-Украина.

"Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что предлагалось провести спецоперацию, которая неизвестно, чем бы закончилась.

"Это был бы штурм, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. И это очень опасно. Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попытаться иметь возможность, чтобы он отпустил людей", – сказал он.

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По словам Зеленского, его предупредили, что террорист говорит со всеми 10-15 секунд и немного дольше он разговаривал с журналистами, а потом бросает трубку. Президенту удалось поговорить с ним около 10 минут и договориться, что он сделает первый шаг и отпустит нескольких людей.

"Я попросил его отпустить беременную женщину, раненого, у нас была такая информация, и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Мы договорились, что он отпустит три человека, и после этого я запишу видео", - отметил Зеленский.

По его словам, террорист пообещал отпустить из автобуса всех заложников через полчаса после того, как видео выйдет в соцсетях.

"Примерно так и произошло – где-то 30-40 минут было, как он отпустил заложников. Это для меня очевидные шаги, если мы можем что-то сделать без штурма, если можем не рисковать жизнью даже одного человека... Мы имеем результат – все живы", – сказал президент.

Напомним, что президент взял ситуацию с захватом заложников в Луцке под личный контроль. Для этого приходилось делать перерывы во встрече с президентом Швейцарии, которая в это время проходила в Киеве.

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После завершения совместной операции МВД и СБУ, когда правоохранителям удалось обезвредить Максима Кривоша и освободить 13 заложников, президент поздравил всех, кто боролся за спасение людей в Луцке с успешным завершением операции, напомнив, что что жизнь человека – важнейшая ценность, и подчеркнув, что терроризму нет места ни в одной стране.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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