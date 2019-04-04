"Мы можем победить": Зеленский сделал новое заявление по Крыму и Донбассу
Кандидат на президентское кресло четко дал понять, чем является Крым, и дал любопытный ответ по окончанию войны
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что на посту главы государства сможет выйти победителем из российско-украинского конфликта и освободить Донбасс.
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе. Для достижения этой победы он готов использовать все доступные способы.
Он считает, что оккупация украинский территорий Россией – это временно.
"Войну остановить невозможно. На войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии", – сказал Зеленский.
Что касается оккупированного Крыма, то кандидат от "Зе!Команды" не признает итоги "псевдореферендума" в 2014 году и четко дал понять, кому он принадлежит и по сей день.
"Крым — это Украина. Был, есть и будет", – заявил кандидат в президенты.
Как сообщалось, на днях в штабе Зеленского сделали заявление по Донбассу, Крыму и переговорам с Россией. Так, среди прочего, он хочет восстановить переговоры в "минском формате", но на более качественном уровне.
А тем временем в Украине разгорается политическая дуэль между кандидатами в президенты. Украинское общество и Запад требуют их очной встречи а прямом эфире. Так, в США уже озвучили позицию по дебатам между Порошенко и Зеленским. Американцы ждут от них ответы на главные вопросы – войны, экономика и коррупция.
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