"Мы на вас влиять не будем": Зеленский прибыл в НАБУ (видео выступления)

Глава государства выступил перед детективами и прокурорами и дал им полный карт-бланш на расследование коррупции

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Национальное анткиоррупционное бюро (НАБУ), где проведет встречу с руководством антикоррупционных органов, в том числе и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Он поблагодарил детективов НАБУ и прокуроров САП за работу.

"Мы действительно уважаем вашу профессию каждого. Сегодня запрос общества на победу справедливости, чтобы все коррупционеры были за решеткой, а это уже ваши полномочия и профессионализм. Мы приехали, чтобы зарядить вас этой энергией, чтобы вы понимали – мы на вас влиять не будем и не хотим. Но мы очень хотим, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все коррупционеры, все топ-коррупционеры получили заслуженные приговоры. Потому что нам общество этого уже никогда не простит, а сейчас у нас есть большой шанс", – сказал Зеленский.

Президент попросил сотрудников НАБУ и САП сообщать ему о случаях какого-либо давления со стороны, и пообещал с этим разобраться.

"Пожалуйста, доводите свои дела до суда. С судом тоже не все просто, но мы будем над этим работать. Тоже не будем влиять, но будем с этим работать. Если будут проблемы – обращайтесь. С сегодняшнего дня, при нас (новой власти. – Ред.) у вас развязаны руки. И наоборот, мы бы хотели, чтобы руки были связаны у тех, кто на это заслуживает", – добавил глава государства.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский подписал закон о праве НАБУ и ГБР на "прослушку". Документ вносит изменения в ст. 263 Уголовного процессуального кодекса (УПК), согласно которым НАБУ и ГБР будут уполномочены снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, что фактически является правом на прослушку.

В сентябре Зеленский призвал украинцев к борьбе с коррупцией, записав соответствующее видеообращение. Глава государства назвал номер телефона, по которому нужно сообщать, если предлагают взятку или относительно каких-либо других коррупционных проявлений.

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