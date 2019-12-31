Мы не дадим игральному бизнесу поднять голову – Гончарук

В эксклюзивном интервью телеканалу Украина 24 премьер заявил, что казино будут существовать только в дорогих отелях

В эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что силовому блоку поставлены четкие задачи по недопущению открытия залов игровых автоматов.

"Я знаю, что сегодня можно достичь результата", – заявил премьер-министр Украины.

По словам главы правительства, игровые заведения будут существовать только в специально отведенных местах – в дорогих отелях.

В бюджет ожидается поступления от этого вида деятельности в размере около четырех миллиардов гривень в год. Эти деньги пойдут преимущественно на здравоохранение. Однако главным Алексей Гончарук считает то, что вследствие вмешательства власти в этот вид бизнеса украинцы перестанут страдать от последствий, к которым приводит игровая зависимость.

"В данном случае это вопрос, в том числе, о том, чтобы прекратить беду, которую создавали эти залы игровых автоматов. Поезжайте в Европу, посмотрите – нигде в цивилизованных странах этого нет. Это не должно быть настолько распространенным явлением. Это должно быть в отдельных отведенных местах, в гостиницах, там, куда люди приезжают отдохнуть на какой-то короткий промежуток времени. А не так, что человек идет с работы домой и оставляет там последнее. Там его "раздевают" мошенники, забирают последнее, используют то, что человек на эту лудоманию болеет, выносит последнее из дома. Это имеет, на самом деле, очень негативное влияние на экономику. Потому что это депрессии, распадаются семьи, самоубийства. Колоссальный негативный факт", – заявил глава правительства.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук призвал граждан Украины сообщать на "горячую" телефонную линию Кабинета министров – 1545, в случае обнаружения открытых залов игровых автоматов.

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