Українська
$ 27,82
32,72
  1. Новости политики

"Мы не можем ждать": Зеленский с чиновниками скинутся на памятник Каденюку

5 августа, 16:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинский космонавт умер два года назад, но до сих пор ему не установили мемориал

Ранее президент Владимир Зеленский поручил поставить памятник первому украинскому космонавту Леониду Каденюку, но до дела так и не дошло. Теперь он собрался сам вместе с чиновниками скинуться на установку монумента.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

"Славная фигура Леонида Каденюка навсегда вписала нашу страну в историю исследования космоса и укрепила международный авторитет государства. На похоронах Леонида Константиновича было немало политиков самого высокого уровня, и никто из них не смог решить вопрос чествования памяти великого украинца. Такое отношение к собственным героям со стороны государства недопустимо. Мы это изменим", – сказал он.

Зеленский напомнил, что поручил правительству профинансировать мемориал, но из-за бюрократии и сложного законодательного механизма этот вопрос затягивается. Президент заявил, что ждать несколько лет никто больше не будет, и намерен решить вопрос очень быстро.

"Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле героя Украины, наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства", – сказал глава государства.

Реклама

Читайте также: "В космосе есть другие формы жизни": лучшие цитаты Леонида Каденюка

В тренде
Борьба с коронавирусом и усиление погранконтроля: о чем еще Зеленский говорил с Лукашенко

В ОПУ отметили, что архитектурный проект монумента существует давно, который разработала семья Каденюков. Гарант вместе с сотрудниками Офиса президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд Каденюков и поспособствует организации установки монумента. Открытие памятника запланировано на 19 ноября – дату, когда Леонид Константинович совершил полет на шаттле "Колумбия".

Кроме того, готовится серия государственных инициатив по увековечению памяти выдающегося украинского астронавта.

В 1997-м Каденюк совершил полет в космос на американском шаттле "Колумбия" (STS-87). В космосе он находился 15 суток и 16 часов. Он стал первым и единственным гражданином независимой Украины, побывавшим в космосе. Как сообщали новости "Сегодня", украинец умер 28 января 2018 года, позже назвали причину его внезапной смерти.

Смотрите видео, как прощались с Каденюком в Киеве:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

памятник Владимир Зеленский каденюк космонавты

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президент
Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президентПолитика
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зону
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зонуПолитика
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в Бейруте
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в БейрутеПолитика
Сенат США проголосовал за засекреченную часть расследования по России
Сенат США проголосовал за засекреченную часть расследования по РоссииСША
Можно путешествовать, но не везде: какие страны открыты для украинцев и когда разблокируют безвиз
Можно путешествовать, но не везде: какие страны открыты для украинцев и когда разблокируют безвизУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять