"Мы не можем ждать": Зеленский с чиновниками скинутся на памятник Каденюку

Украинский космонавт умер два года назад, но до сих пор ему не установили мемориал

Ранее президент Владимир Зеленский поручил поставить памятник первому украинскому космонавту Леониду Каденюку, но до дела так и не дошло. Теперь он собрался сам вместе с чиновниками скинуться на установку монумента.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

"Славная фигура Леонида Каденюка навсегда вписала нашу страну в историю исследования космоса и укрепила международный авторитет государства. На похоронах Леонида Константиновича было немало политиков самого высокого уровня, и никто из них не смог решить вопрос чествования памяти великого украинца. Такое отношение к собственным героям со стороны государства недопустимо. Мы это изменим", – сказал он.

Зеленский напомнил, что поручил правительству профинансировать мемориал, но из-за бюрократии и сложного законодательного механизма этот вопрос затягивается. Президент заявил, что ждать несколько лет никто больше не будет, и намерен решить вопрос очень быстро.

"Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле героя Украины, наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства", – сказал глава государства.

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В ОПУ отметили, что архитектурный проект монумента существует давно, который разработала семья Каденюков. Гарант вместе с сотрудниками Офиса президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд Каденюков и поспособствует организации установки монумента. Открытие памятника запланировано на 19 ноября – дату, когда Леонид Константинович совершил полет на шаттле "Колумбия".

Кроме того, готовится серия государственных инициатив по увековечению памяти выдающегося украинского астронавта.

В 1997-м Каденюк совершил полет в космос на американском шаттле "Колумбия" (STS-87). В космосе он находился 15 суток и 16 часов. Он стал первым и единственным гражданином независимой Украины, побывавшим в космосе. Как сообщали новости "Сегодня", украинец умер 28 января 2018 года, позже назвали причину его внезапной смерти.

Смотрите видео, как прощались с Каденюком в Киеве:

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