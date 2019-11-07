"Мы не сдаем позиции": появилось видео визита депутатов в Золотое

Члены оборонного комитета Рады провели выездное заседание на Донбассе и своими глазами увидели, что там происходит

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

На Донбассе на днях состоялось выездное заседание Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке. Депутаты рассказали о ситуации в Золотом после разведения сил, пообщались с местными жителями. Команда президента опубликовала соответствующее видео в YouTube.

Так, представитель Кабинета министров в Верховной Раде и член оборонного комитета Ирина Верещук рассказывала: "Жители Золотого поздравили, ждали разведения. Все происходит в плановом порядке. Никто не оставил людей наедине, военные работают, материально-техническое обеспечение в нормальном состоянии. Никакой измены в Золотом нет".

В свою очередь председатель комитета Александр Завитневич заявил, что Украина не намерена уступать агрессору ни территории, ни людей и подчеркнул, что разведение войск позволит вернуть жителям Золотого спокойствие и приступить к налаживанию мирной жизни.

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"Мы не сдаем позиции Украины – вооружение и личный состав будут расположены чуть дальше от линии фронта. "Серую зону" усиленно будет патрулировать полиция и Национальная гвардия. Если потребуется, наши войска вернутся на свои позиции за считанные часы. Украинская разведка и контрразведка работают очень профессионально, а военные готовы дать отпор в любую минуту", – сказал он.

Депутат добавил, что ни президент, ни Верховной Рада никогда бы не пошли на разведение войск, если бы это не было в интересах Украины.

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Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, что процесс разминирования территории планируется закончить до 9 ноября.

Говоря о ситуации в Петровском, недавно президент Украины рассчитывал, что разведение сил на этом участке может начаться уже 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил о срыве разведения войск в Петровском из-за обстрелов со стороны боевиков и оно было перенесено. Позже командующий ООС Владимир Кравченко назвал дату начала отвода войск в Петровском.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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