"Мы не только будем защищаться, но и нападать": Зверобой пришла на допрос в ГБР

Перед выходом в ГБР Зверобой рассказала журналистам о странностях с вызовом на допрос

Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1

В начале декабря волонтер Маруся Зверобой уже приходила в Госбюро расследований, но отказалась идти на сам допрос. Сегодня же она снова пришла к зданию ГБР, где уже собралась группа поддержки.

"Сегодня у меня будет допрос. Сейчас я здесь стою как свидетель. Переквалифицируется в нашей стране это дело на подозреваемого в течение нескольких секунд. Суды у нас проводятся бездоказательно и незаконно", – сказала она журналистам под зданием ГБР.

Зверобой сказала, что у нее есть претензии к директору ведомства Роману Трубе и якобы каким-то его "влиянием" на судей.

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"Если центральный аппарат ГБР занимается моим производством, это означает, что вызов должен был быть судом Шевченковским, а оно (постановление) почему-то подписано судом Печерским. Поэтому мы не только будем защищаться, но и будем нападать", – сказала волонтер.

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Видео: PavlovskyNews

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины). По Зверобой прокуратура все еще рассматривает вариант с подозрением. Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому.

28 ноября в дом Зверобой пришли с обыском детективы Госбюро расследований. Она вместе с нардепом Софией Фединой фигурирует в уголовном производстве о якобы планировании убийства главы государства. Позже сама Зверобой рассказала, что у нее изъяли.

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