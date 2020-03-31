Ермак: Мы не вели и не будем вести переговоры с террористами и сепаратистами

Позиция Украины неизменна – вести переговоры с террористами или с сепаратистами официальный Киев не намерен. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге 31 марта.

"Наша позиция неизменна, и я всегда ее повторяю. К сожалению, есть некоторые силы, которые сегодня приписывают нам то, чего никогда не существовало. Мы никогда не вели переговоры ни с так называемыми "Л/ДНР", ни с террористами, ни с сепаратистами. И не будем никогда их вести", – сказал Ермак.

Он полагает, что создание Консультативного совета в Минске с представителями ОРДЛО не означает начало переговоров с террористами. По словам Ермака, наладить диалог планировали с мирными гражданами, которые проживают на временно оккупированных территориях.

"Но в Минских договоренностях есть подписи представителей "Л/ДНР". В этих договоренностях есть условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями территорий. Все пять лет в Минске есть представители "Л/ДНР", но они не члены Трехсторонней контактной группы. И при нашей каденции никогда ими не станут", – добавил глава Офиса президента.

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Как отметил Ермак, позиция власти является принципиальной: свободная Украина готова вести переговоры только с гражданами Украины, которые временно проживают на оккупированных территориях, но не являются участниками войны и на руках которых нет крови украинских защитников.

Напомним, недавно в Минске переговорщики от украинской стороны, в число которых входил Андрей Ермак, согласились на создание Консультативного совета при политической подгруппе Трехсторонней контактной группы. Это вызвало резкую негативную реакцию в украинском обществе и это уже окрестили чуть ли не прямыми переговорами с боевиками.

Глава Офиса президента объяснил свою позицию в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

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