Мы никогда не оставим наших соотечественников – Денисова

«Благодарна всем, кто приложил неимоверные усилия для того, чтобы процесс взаимного освобождения состоялся», - сказала Денисова

/ Фото: Офис Президента Украины

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прокомментировала процесс взаимногоосвобождения пленных, который завершился на Донбассе.

Об этом она написала в Facebook.

Реклама

"Наши военнопленные вернулись домой. Некоторые из них годами ждал возможности ступить на родную землю и обнять близких. Благодарна всем, кто приложил неимоверные усилия для того, чтобы процесс взаимного освобождения состоялся", – отметила она.

"Украина еще раз доказала, что главной ценностью для государства является ее люди. Мы никогда не оставим наших соотечественников без внимания и поддержки. Конечно, нам не удалось вернуть всех, но работа по дальнейшему освобождению наших граждан продолжается. Уверена, что нам удастся вернуть домой всех, кого до сих пор незаконно удерживают в местах несвободы Российской Федерации, на территориях подконтрольных ей непризнанных "республик" и территории временно оккупированного Крыма", – резюмировала Денисова.

Ранее "Сегодня" сообщали имена первых освобожденных из плена украинцев.

Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама