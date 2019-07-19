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"Мы очень открыты": Зеленский встретился с инвестором из Мексики

19 июля, 17:24

Глава государства пообещал потенциальному инвестору защиту бизнеса в Украине

Фото: president.gov.ua

Президент Украины продолжает встречаться с иностранным бизнесом. Сегодня Владимир Зеленский провел встречу с главным исполнительным директором Principal Standard Group Питером Фойо и его партнером, вице-президентом компании UTG Игорем Мельником, сообщает Офис главы государства.

По словам украинского лидера, любой инвестиционный проект важен для Украины, независимо от того, на миллион это инвестиция или на миллиард, и всегда открыт для обсуждения.

"Прежде всего, для нас приоритет – это реальные инвестиции в Украину. Мы очень открыты. Мы готовы защищать любую чистую, настоящую инвестицию в Украину. Если у нас совпадают желания и видение, если это "белый", честный бизнес – мы готовы. Мы открыты ко всему, что создает новый бизнес в Украине и рабочие места для наших граждан", – сказал Зеленский

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Участники встречи обсудили возможность сотрудничества и обеспечения контрактами украинских государственных или частных предприятий.

В свою очередь Питер Фойо поблагодарил за встречу и отметил, что для него большая честь быть сегодня здесь, поскольку его супруга – украинка, и он с семьей живет и в Мексике, и в Украине.

"Мне нравится ваша страна, я знаю ее уже много лет. Я знаю украинские села, и мне очень близка украинская культура и украинцы", – сказал он.

По его словам, он специализируется на телефонии и телекоммуникационных услугах, что актуально в контексте развития в Украине мобильной связи и подготовки к запуску 5G. Главный исполнительный директор Principal Standard Group подчеркнул, что позиция президента Украины в отношении построения конструктивного сотрудничества на принципах открытости является для него очень важной.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 июля Зеленский в своем видеообращении к иностранным инвесторам пообещал доказать, что у Украины мощный инвестиционный потенциал, и призвал заходить на украинскую площадку.


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Тег инвестиции, встреча, Зеленский, инвестор

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