"Мы освобождаем всех": Зеленский отреагировал на обмен пленными

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний обмен пленными на Донбассе и пообещал вернуть всех украинцев, которые удерживаются в неволе. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

По его словам, сегодня еще состоится вторая часть обмена пленными, которых удерживают в т.н. "ЛНР".

"У меня только позитивные эмоции. Во-первых, что мы возвращаем наших людей, наших граждан Украины. Я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военнослужащих, и героев, и наших политзаключенных, и обычных граждан. Для нас обычные граждане такие же герои, потому что они были за решеткой, они защищали нашу страну. Я рад, что первая часть наших граждан уже освобождена – это те, кто находился на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас осуществляются действия, чтобы освободили часть людей из Луганской области. Как мы и говорили – мы возвращаем всех в рамках Минских договоренностей, в рамках договоренности "Нормандской четверки". Мы освобождаем всех и будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", – сказал Зеленский.

Напомним, сегодня на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

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В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. В то же время Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. В то же время Денисова рассказала, куда отправят сегодняшних освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными весна 2020

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