"Мы покончим с этим миром": британский эксперт рассказал о коварной тактике России

Даже если Россия будет проигрывать войну, у нее в запасе есть важный аргумент против НАТО

/ Фото: Минобороны РФ

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Россия может иметь преимущество в возможной войне с НАТО в Восточной Европе только в начале конфликта, но надолго ее не хватит. Но есть запасной план – прикрыться ядерным оружием, когда запахнет поражением. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" научный сотрудник британского Royal United Services Institute (RUSI) Джастин Бронк.

Журналистка отметила, что Россия накачивает оружием Калининград, который находится близко к границам альянса, и в этом контексте спросила, сможет ли НАТО отразить возможную атаку со стороны России, к примеру, в странах Балтии.

На это эксперт ответил, что в первые несколько недель россияне могут превзойти НАТО в любой борьбе в Восточной Европе.

"Но здесь возникает вопрос, сможет ли альянс проявить достаточную политическую волю для полной мобилизации и попытаться дать России отпор? Если сможет, тогда альянс превзойдет Россию. Россия знает, что не может противостоять НАТО в долгой войне. Но здесь еще вопрос в уязвимости НАТО, возможности потерпеть поражение в течение первых нескольких недель, вследствие чего потом некоторые военные не смогут продолжать эту войну, даже если они потом выиграют", – сказал Джастин Бронк.

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В то же время он отмечает главный козырь россиян в возможном противостоянии с НАТО.

"И, опять-таки, при любом сценарии Россия может использовать свой ядерный потенциал, развернув его в Восточной Европе. И сидя под защитой своего ядерного "зонтика" сказать: "Мы не пойдем дальше, но, если вы попытаетесь что-то сделать, мы покончим с этим миром". Трудно представить, как альянс на это ответит", – подчеркнул эксперт.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с британским экспертом о возможной войне НАТО и РФ: "Россия использует больше огневой мощи, чем мы".

Напомним, ранее командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган рассказывал, что у них есть план, как уничтожить российскую ПВО в Калининграде. Отметим, что Россия прямо под носом у НАТО выставила "Искандеры", которыми может ударить по любой стране Европы.

А тем временем в самом альянсе не все гладко. Ранее мы писали о том, как мировые лидеры рассорились на саммите НАТО. Подробней смотрите в сюжете:

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