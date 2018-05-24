"Мы пойдем до конца": Климкин прокомментировал доказательства против России по MH17

Сегодня, 17:51

Международная следственная группа заявила о доказательствах, что самолет сбил российских "Бук"  

Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA
Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что обнародованные доказательства причастности России к сбитию малазийского Boeing-777 авиарейса МН17 поможет привлечь виновных к ответственности. Об этом он написал в Twitter.

Он пообещал идти до конца в разоблачении российских военных.

"Обнародованные следственной группой по расследованию MH17 данные – это наш следующий шаг к привлечению виновных к ответственности. Мы пойдем до конца. Невинных жертв не вернешь, а справедливость и наказание должны обеспечить. Моральная ответственность навсегда с теми, кто это сделал, и кто способствовал", – написал Климкин.

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Сегодня в Нидерландах прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев российских военнослужащих одной из бригад России на той ракете от "Бука", которая сбила малазийский Boeing.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России. Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского "Бука" к сбитию MH17.

В свою очередь в России ответили на разоблачение их "Бука". В Минобороны РФ уверены, что голландские следователи подделали видео- и фото доказательства, а в Госдуме и вовсе считают, что "обвинения высосаны из пальца".

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

На днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.
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Источник:

"Сегодня"

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