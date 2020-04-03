Мы пожинаем плоды "издевательства" над украинской медициной – Зеленский

«Мы ежедневно и круглосуточно работаем, чтобы у наших медиков были все необходимые средства и оборудование», - заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация в связи пандемией коронавируса в стране показала все проблемы украинской медицинской системы, которые создавались и накапливались многими годами.

Об этом он заявил в традиционном видеобращении.

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"Сегодня, к сожалению, мы пожинаем плоды "издевательства" над украинской медицинской системой все предыдущие годы. И поэтому ежедневно и круглосуточно работаем, чтобы у наших медиков были все необходимые средства и оборудование. Мы обязательно все преодолеем. И в первую очередь именно благодаря вам – нашим врачам. Благодаря вашему мужеству и выдержке", – сказал он.

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Напомним, что по состоянию на 10:00 3 апреля, в стране официально подтверждено 942 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых 19 человек выздоровели, и еще для 23 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 138 новых случаев.

Добавим, что коронавирус проник в роддом Ивано-Франковска. В городском перинатальном центре после смерти роженицы сделали 110 тестов, пять из них оказались положительными. Три теста подтверждены ПЦР-системой, все больные изолированы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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