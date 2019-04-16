Мы продолжим судебные процессы против России – Порошенко
Он в очередной раз призвал Владимира Зеленского принять участие в дебатах
Украина должна продолжить начатые в международных арбитражах дела против РФ, даже если кто-то попытается перестать называть ее страной-агрессором.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал Президент Петр Порошенко, сообщает Укринформ.
"Мы продолжим эти дела (судебные процессы в международных арбитражах против РФ – ред.), даже если кто-то сделает попытку снять ответственность со страны-агрессора, скажет, что это не страна-агрессор, а кто-то, кто просто помог "немного передвинуть границу". Это не государственная позиция", – отметил Порошенко.
Он также напомнил о ряде дел, которые рассматриваются в международных арбитражах.
"В международных судах рассматриваются дела по привлечению России к ответственности за расовую дискриминацию в Крыму крымских татар и украинцев, международный трибунал за сбитый "Боинг" МН17, за нарушение прав украинских инвесторов на территории Крыма и Донбасса и много других дел – в координации правительства, парламента, министерств", – подытожил Порошенко.
Он в очередной раз призвал Владимира Зеленского принять участие в дебатах и ответить, в том числе, на указанный вопрос.
"Меня не интересует позиция штаба кандидата в президенты. Мы выбираем не штаб, мы выбираем не советников, а Президента. И Президента с чрезвычайно важными полномочиями: безопасность, оборона, внешняя политика, защита конституционных прав и свобод граждан, международная коалиция в защиту Украины. Наш народ имеет право знать, какова позиция кандидата в президенты по ключевым вопросам. Куда мы движемся – в Европу или назад в Советский Союз?", – подчеркнул Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко хотел встретиться со своим оппонентом Владимиром Зеленским на одном из телеканалов сегодня вечером, однако в "Зе!Команде" заявили, что их кандидат в президенты не придет. Об этом сказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
А тем временем Зеленский записал новое видеообращение к Порошенко. Кандидат в президенты считает, что действующий глава государства превращается в шоумена, и призвал его выполнить пару важных дел.
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