Мир скатывается в холодную войну – эксперт о приостановке ДРСМД
По словам Старикова, все страны должны способствовать тому, чтобы Россия и США снова сели за стол переговоров
Разрыв "ракетного" договора между США и Россией несет огромную опасность мировой безопасности. Об этом в ходе круглого стола "Приостановка ДРСМД – новая гонка вооружений или перезагрузка отношений между ядерными державами?" в пресс-центре "Сегодня" заявил военный эксперт Олег Стариков.
"Мы должны понимать, что мы скатываемся в холодную войну. Большая вероятность ядерной войны, которая уничтожить цивилизацию", – считает эксперт.
По его словам, США и Российская Федерация должны опять сесть за стол переговоров. Другие же страны должны всячески этому способствовать.
"Сейчас время очень тяжелое. И сейчас мировое сообщество должно сделать все, чтобы надавить на две страны. Для того, чтобы они вернулись и начали вести переговоры", – считает он.
Больше смотрите в прямой трансляции круглого стола "Приостановка ДРСМД – новая гонка вооружений или перезагрузка отношений между ядерными державами?"
Напомним, Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва тоже приостановит свое участие в договоре и начнет работы по созданию новых видов ракет.
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