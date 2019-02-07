Мир скатывается в холодную войну – эксперт о приостановке ДРСМД

По словам Старикова, все страны должны способствовать тому, чтобы Россия и США снова сели за стол переговоров

Фото: Getty Images

Мир скатывается в холодную войну – эксперт о приостановке ДРСМД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c37/aa0/5c5c37aa0888f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c37/aa0/5c5c37aa0888f.jpg 2019-02-07T15:50:00+02:00 Политика По словам Старикова, все страны должны способствовать тому, чтобы Россия и США снова сели за стол переговоров

Разрыв "ракетного" договора между США и Россией несет огромную опасность мировой безопасности. Об этом в ходе круглого стола "Приостановка ДРСМД – новая гонка вооружений или перезагрузка отношений между ядерными державами?" в пресс-центре "Сегодня" заявил военный эксперт Олег Стариков.

"Мы должны понимать, что мы скатываемся в холодную войну. Большая вероятность ядерной войны, которая уничтожить цивилизацию", – считает эксперт.

По его словам, США и Российская Федерация должны опять сесть за стол переговоров. Другие же страны должны всячески этому способствовать.

"Сейчас время очень тяжелое. И сейчас мировое сообщество должно сделать все, чтобы надавить на две страны. Для того, чтобы они вернулись и начали вести переговоры", – считает он.

Больше смотрите в прямой трансляции круглого стола "Приостановка ДРСМД – новая гонка вооружений или перезагрузка отношений между ядерными державами?"

Напомним, Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва тоже приостановит свое участие в договоре и начнет работы по созданию новых видов ракет.

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