"Мы все – в одной лодке. Надо перестать бороться друг с другом" – Вадим Новинский

Политик рассказал о необходимых мерах борьбы с пандемией в эксклюзивном интервью на телеканале «Украина 24»

Украинскому обществу, в том числе и политикам, необходимо консолидироваться для успешной борьбы с распространением пандемии коронавируса, а также – для преодоления последствий этой пандемии. Об этом в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном"на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат Украины Вадим Новинский.

Политик считает, что Украине необходимо быстро изучить мировой опыт борьбы с коронавирусом.

"Ситуация очень непростая. Пока она только-только начинается. Есть уже опыт Китая, опыт Италии, опыт европейских стран, которые борются достаточно успешно с распространением эпидемии, и сейчас эта эпидемия, к сожалению, подходит к нам.

Нам надо опыт борьбы с коронавирусом очень хорошо изучить, быстро изучить и применять у себя.

Нельзя переоценивать опасность, но и недооценивать ее тоже нельзя. Нужно иметь здравый рассудок, спокойствие и ответственность", – заявил народный депутат Украины Вадим Новинский.

Вадим Новинский призвал украинцев быть ответственными, не сеять панику, но в то же время – помогать друг другу и выполнять все необходимые требования карантина.

"Государство должно быть сильным. И эта ситуация дает возможность усилить роль государства в обществе. И если установлены ограничения, то их должны соблюдать все, не должно быть никаких исключений. В Европе, мы видим, – есть ограничения. И накладываются огромные штрафы на тех, кто их не выполняет. Должна быть финансовая и уголовная ответственность за нарушение этих требований", – сказал Вадим Новинский.

По мнению Вадима Новинского, в Украине необходимы дополнительные меры для преодоления пандемии.

Кроме того, политик отметил успешный опыт Китая в борьбе с коронавирусом.

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"Возьмите опыт Китая. Что там было? Вы же помните кадры из Китая, где на улицах вообще не было никого? Идет доставка продуктов питания на дом, и долгое время находятся люди в своих квартирах. Конечно, это тяжело, это непросто, но этого требует обстановка. И очень жестко карали за то, что кто-то нарушал эти требования", – привел пример Вадим Новинский.

Вадим Новинский считает, что ответственным в общей задаче – преодоления пандемии – должны быть все украинцы.

"Каждый украинец должен быть ответственным перед собой, перед своей семьей, перед всей страной – за то, что он делает. Это и лидеры политических партий, которые должны забыть о своих рейтингах и рейтингах своих партий, и думать о том, как спасать ситуацию. Перестать бороться друг с другом, мы все находимся в одной лодке, под названием – Украина. Некоторые товарищи берут и пробивают дно в этой лодке, чтобы она пошла на дно. Им все равно – жажда власти и все", – заявил народный депутат Украины Вадим Новинский.

Вадим Новинский считает, что в этот трудный момент важно подставить плечо правительству для преодоления негативных последствий пандемии и ее влияния на экономику Украины.

"Последствия могут быть необратимыми. Поэтому нужно помогать и правительству бороться – не только с эпидемией, но и с последствиями этой эпидемии. Сейчас, в одно время, в одном месте, сошлось очень много негативных факторов. Каждый из этих факторов может нанести ущерб экономике. Поэтому – нужно подставить плечо", – заявил народный депутат Украины Вадим Новинский.

Напомним, что общенациональный карантинбыл введен постановлением Кабмина на всей территорий Украины, на срок с 12 марта до 3 апреля этого года.

Смотрите также полную запись эксклюзивного интервью с Вадимом Новинским на телеканале "Украина 24".

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