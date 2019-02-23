Мы живем в эпоху героев, но правила нужно менять: ТОП-5 цитат уходящей недели

Какую опасность несет Brexit для Украины и что сделал украинский язык для независимости страны

Мы живем в эпоху героев, но правила нужно менять: ТОП-5 цитат уходящей недели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/0ed/175/5c70ed175206a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/0ed/175/5c70ed175206a.jpg 2019-02-23T15:00:00+02:00 Политика Какую опасность несет Brexit для Украины и что сделал украинский язык для независимости страны

Президент Украины рассказал о том, что российская "попса" несет с собой "русский мир", а бывший польский президент процитировал Папу Римского. Читайте главные цитаты этой недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Петр Порошенко: Путь украинцев к независимости всегда пролегал через борьбу за право на родной язык

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о роли украинского языка в противостоянии агрессии России. Так, еще до начала войны на Донбассе "русский мир" пришел в Украину через телевизоры, радио и книги. Однако украинский культурный контент заменил российский, что стало одним из ответов Украины на агрессию России. Об этом Порошенко заявил по случаю Дня украинского языка 21 февраля.

"Путь украинцев к независимости всегда пролегал через борьбу за право на родной, украинский язык. Ведь язык – это суть нации, ее бесценное достояние, которое и определяет саму Украину. Это, несомненно, понимает и агрессор, ведь до того, как прийти на танках, "русский мир" пришел к нам из теле- и радиоэфира, в книгах, в попсовых песнях. Нашим ответом на агрессию стал украинский культурный контент. И сейчас он не только присутствует, но и доминирует. Чтобы в этом убедиться, стоит включить радио: вы там услышите украинскую песню и украинский язык. С Международным днем ​​родного языка, Украина", – написал Порошенко в Facebook.

Александр Турчинов: Мы живем в эпоху героев, которых объединила любовь к родной земле

Секретарь СНБО Александр Турчинов обратился к украинцам в День Небесной Сотни. Он почтил память Героев Небесной Сотни и призвал продолжить их борьбу за европейскую и благополучную Украину и избежать распрей внутри страны, чтобы их подвиг был не напрасным. Об этом говорится в его обращении на сайте СНБО от 20 февраля.

"Мы живем в эпоху героев. Героев, которых объединила любовь к родной земле. Героев, которые стали символом единства украинского общества и его славой. Небесное воинство пополнилось ангелами пять лет назад, когда люди разного возраста, национальности и вероисповедания бок о бок стали в проломе за свободу и достоинство, за право нашего государства быть полноправным членом единой европейской семьи, мощной и независимой страной", – сказал Турчинов.

Секретарь СНБО призвал сохранить единство страны, за которое погибали украинцы на Майдане, чтоб их подвиги были не напрасны.

"Наш долг перед их памятью – сохранить единство страны, избегать внутренних распрей, верить в себя, не сворачивать с пути, определенного Революцией Достоинства. Мы ответственны перед ними, перед собой и перед нашими детьми за судьбу и будущее нашей страны. Вечная память и слава Героям. Они не умирают, а навечно остаются нашей славой и небесными защитниками Украины", – добавил чиновник.

Максим Нефьодов: Если инспекция видит нарушения в 99% всех проверок, значит, ее нужно разогнать и поменять правила

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов в интервью сайту "Сегодня" "Эту инспекцию можно разгонять и рассылать штрафы по почте", на вопрос журналиста сайта, в чем конкретно изменились правила проверок бизнеса, ответил:

"У нас есть инспекции, которые видят нарушения в 99% всех проверок. Что это значит на практике? Во-первых, что эту инспекцию можно разгонять и просто рассылать всем штрафы по почте. А во-вторых – что это за правила, которые нарушают 99% людей? Получается, это уже не нарушение правил, а норма, и мы проверяем что-то такое, что не нарушать просто физически невозможно. Значит, нужно менять правила", – считает чиновник.

Дональд Туск: Новое тысячелетие требует, чтобы украинцы и поляки не были порабощены воспоминаниями о прошлом

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду, 20 февраля, посетил Львов, где выступил с речью во Львовском национальном университете и получил звание доктора Honoris Causa. Туск начал свою речь с заявления, что он считает себя польским патриотом и одновременно решительным европейцем. Любить Польшу и Украину – это как любить свою маму и влюбиться в девушку, – заявил еврочиновник.

Далее Туск призвал к единению Украины и Польши, цитируя Папу Иоанна Павла II.

"В Польше до сих пор безопаснее всего призвать к единению с соседями, ссылаясь на Папу. Он сказал в годовщину Волынской трагедии: Новое тысячелетие требует, чтобы украинцы и поляки не были порабощены своими грустными воспоминаниями прошлого", – процитировал Туск понтифика.

"Нет сегодня страны, которая больше чем Польша ценит роль независимой Украины в Европе и поддерживает ее проевропейские стремления", – продолжил он.

Борис Райтшустер: Brexit для Украины – это большая беда

Выход из Европейского Союза Великобритании, которая занимают самую жесткую позицию из стран ЕС в отношении России, смягчит отношение Европы к Москве. А значит, проблемы Британии и Евросоюза могут задеть интересы Украины в противодействии российской агрессии. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" известный немецкий журналист Борис Райтшустер.

"Для Украины это большая беда. Англия – страна, которая больше всех, кроме восточных европейцев, осознает опасность кремлевского режима. Они, увы, на горьком опыте этому научились. Это страна, которая, в отличие от немецкого инфантильного пацифизма, готова сопротивляться. Сейчас они уходят из ЕС. Таим образом, смещается баланс в сторону более нежного обращения с Путиным. Для Украины это плохо", – сказал Райтшустер.

Читайте полный текст интервью с немецким журналистом Борисом Райтшустером ("Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом")

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